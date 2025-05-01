إيقاف 140 مواطناً ومقيماً لتورطهم بالرشوة واستغلال النفوذ

البلاد – جدة

حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر أبريل 2025 مع 385 مشتبها به، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، التعليم، البلديات والإسكان، البيئة والمياه والزراعة) والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وأوقفت الهيئة 140 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأكدت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وأشارت الهيئة في تقريرها الشهري إلى أنها باشرت 2807 جولات رقابية خلال أبريل المنصرم.