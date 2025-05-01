أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة

البلاد ــ تبوك

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة أمس، اجتماع لجنة الحج وذلك بمقر الإمارة.

في بداية الاجتماع، أكد سمو أمير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقال:” إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعًا في المملكة، وتشرفت هذه البلاد- ولله الحمد- بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام”.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالجهود، التي تبذلها لجنة الحج بالمنطقة، التي تأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج في منفذ حالة عمار.

عقب ذلك، اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.