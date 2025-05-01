أمانة العاصمة المقدسة: اعتماد 3149 تصريح إسكان لحج 1446هـ

وأكّدت أمانة العاصمة المقدّسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رسالتها لضمان أعلى مستويات الجاهزية في مساكن الحجاج، عبر تطبيق أنظمة رقابية صارمة ومطابقة للاشتراطات المعتمدة، من أجل تعزيز جودة الحياة وتحسين بيئة الحج، وتعزيز جودة المساكن بمطابقة أعلى معايير السلامة والراحة، وتطبيق أنظمة رقابية صارمة لضمان كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الحياة والخدمات في بيئة الحج.