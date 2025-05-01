أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي

البلاد- جدة جاءت مواجهتا قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على قدر التطلعات، حيث قدّمتا مستويات مثيرة ومنافسة حماسية حتى اللحظات الأخيرة.

ومع اقتراب موعد النهائي المرتقب يوم السبت على ستاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بين الأهلي السعودي، وكاوازاكي فرونتال الياباني، حيث شهدت الأدوار السابقة للبطولة مجموعة من أبرز الأرقام والإحصاءات التي لفتت الأنظار خلال المربع الذهبي. الملكي يعود إلى النهائي بعد طول غياب بلغ الأهلي نهائي البطولة القارية للمرة الأولى منذ عام 2012. وكان الفريق السعودي قد وصل أيضاً إلى نهائي بطولة الأندية الآسيوية عام 1985-1986، لكنه حلّ وصيفاً في المناسبتين. فرونتال ينضم إلى نخبة الأندية اليابانية أصبح كاوازاكي فرونتال خامس فريق ياباني يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أوراوا ريد دايموندز، وغامبا أوساكا، وكاشيما أنتلرز، ويوكوهاما مارينوس.