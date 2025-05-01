أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي

جاءت مواجهتا قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على قدر التطلعات، حيث قدّمتا مستويات مثيرة ومنافسة حماسية حتى اللحظات الأخيرة.
ومع اقتراب موعد النهائي المرتقب يوم السبت على ستاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بين الأهلي السعودي، وكاوازاكي فرونتال الياباني، حيث شهدت الأدوار السابقة للبطولة مجموعة من أبرز الأرقام والإحصاءات التي لفتت الأنظار خلال المربع الذهبي.
الملكي يعود إلى النهائي بعد طول غياب
بلغ الأهلي نهائي البطولة القارية للمرة الأولى منذ عام 2012. وكان الفريق السعودي قد وصل أيضاً إلى نهائي بطولة الأندية الآسيوية عام 1985-1986، لكنه حلّ وصيفاً في المناسبتين.
فرونتال ينضم إلى نخبة الأندية اليابانية
أصبح كاوازاكي فرونتال خامس فريق ياباني يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أوراوا ريد دايموندز، وغامبا أوساكا، وكاشيما أنتلرز، ويوكوهاما مارينوس.
6 مباريات على التوالي
ساهم رياض محرز في تسجيل الأهداف خلال ست مباريات متتالية في البطولة (6 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، فيما ساهم زميله غالينو في خمس مباريات متتالية (3 أهداف و3 تمريرات حاسمة).
شباب دائم
بات أكيهيرو إيناغا أكبر لاعب يسجّل هدفاً في قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة (منذ 2013)، بعد تسجيله في مرمى النصر السعودي بعمر 38 عاماً و321 يوماً.
الاستحواذ ليس كل شيء
سجّل كاوازاكي فرونتال أقل نسبة استحواذ لفريق فائز في قبل النهائي بتاريخ البطولة (25.7%). ورغم ذلك، نجح الفريق الياباني في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل خمس تسديدات بين القائمين والعارضة.
لمسة أولى حاسمة
سجّل فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي بعد 80 ثانية فقط من دخوله بديلاً، ومن أول لمسة له في المباراة. ويُعدّ هذا أسرع هدف يسجله بديل للأهلي منذ أن أحرز بدر الخميس هدفاً في مرمى سيباهان الإيراني في نيسان/أبريل 2013 بعد 58 ثانية من دخوله.
رونالدو غير محظوظ
للمباراة الرابعة هذا الموسم، سدّد كريستيانو رونالدو ثماني كرات خلال مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه فشل في التسجيل منها للمرة الأولى.
أسوأ أداء هجومي للهلال
اكتفى الهلال بأربع تسديدات فقط أمام الأهلي، وهو أقل عدد له في مباراة واحدة بالبطولة، والأسوأ منذ لقائه مع الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2022، حيث سدد مرتين فقط.
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