11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر

البلاد – الرياض

بلغ الاستهلاك عبر نقاط البيع 11.3 مليار ريال، جرى إنفاقها خلال الفترة من 20 – 26 أبريل الجاري، عبر 199.7 مليون عملية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع التعليم، والذي هبطت مستويات الإنفاق فيه بنسبة 17.5 %، لتصل إلى 137.2 مليون ريال، تليه الفنادق بنسبة 13.7 %، بإنفاق قدره 254.9 مليون ريال.

وأنفق المستهلكون 1.6 مليار ريال على المطاعم ، و1.6 مليار أخرى على الأطعمة والمشروبات 607 ملايين ريال على الملابس ، و313.2 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و152.7 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و859.3 مليون ريال على محطات الوقود، و732 مليون ريال على الصحة، و224.9 مليون ريال على الأثاث.