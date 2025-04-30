البلاد – الرياض
بلغ الاستهلاك عبر نقاط البيع 11.3 مليار ريال، جرى إنفاقها خلال الفترة من 20 – 26 أبريل الجاري، عبر 199.7 مليون عملية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع التعليم، والذي هبطت مستويات الإنفاق فيه بنسبة 17.5 %، لتصل إلى 137.2 مليون ريال، تليه الفنادق بنسبة 13.7 %، بإنفاق قدره 254.9 مليون ريال.
وأنفق المستهلكون 1.6 مليار ريال على المطاعم ، و1.6 مليار أخرى على الأطعمة والمشروبات 607 ملايين ريال على الملابس ، و313.2 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و152.7 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و859.3 مليون ريال على محطات الوقود، و732 مليون ريال على الصحة، و224.9 مليون ريال على الأثاث.
11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر
البلاد – الرياض