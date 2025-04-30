نيوم بطلًا لدوري يلو

البلاد- جدة

حسم نادي نيوم رسميًا لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لموسم 2024-2025، بعد فوزه الكبير على مضيفه جدة بسداسية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الحادية والثلاثين.

وأصبح نيوم رسميًا بطلًا للمسابقة قبل نهايتها بـ 3 جولات كاملة، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة مغردًا في الصدارة بفارق 13 نقطة عن ملاحقه النجمة صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 30 مباراة.



جاء حسم نيوم للقب بعد أيام من صعوده رسميًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المقبل 2025-2026، وذلك لأول مرة في تاريخ النادي.

وسيتوج نيوم بالكأس الجديدة التي دشنتها رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، وهي الكأس الأولى من نوعها في المسابقة التي كانت تشهد في المواسم السابقة تتويج البطل بـ “الدرع”.

ويبلغ ارتفاع الكأس الجديدة 45 سم وعرض قاعدته 14 سم، فيما تزين بتصميمات بالنقش السلماني تعكس الهوية التراثية للمملكة، ويعتلي الكأس كرة قدم مطلية بالذهب الخالص في وسط قاعدة تزينت بالنقش السلماني.