الرياضة مستوحاة من الطراز العمراني لمناطق المملكة.. رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين تدشن الكأس الأولى في المسابقة





البلاد- جدة دشنت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين كأسًا جديدة لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2024-2025، وهي الكأس الأولى من نوعها في المسابقة التي كانت تشهد في المواسم السابقة تتويج البطل بـ “الدرع”. يأتي تصميم الكأس الجديدة مستوحى من الطراز السلماني، وهي تسمية تعزى إلى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تطوير العاصمة السعودية الرياض التي امتدت لأكثر من خمسة عقود. وتشتمل الكأس الجديدة لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين على تصاميم وكتابات بالنقش السلماني ونقوش المناطق العمرانية الأخرى، وهو نوع من أنواع النقوش التراثية التي تشير الى مناطق المملكة وبأسلوب حديث مع حرية التنوع في النقش والزخرفة. وجاء إطلاق الكأس الجديدة تفاعلًا مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، “العمارة السعودية” المكونة من 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة. ويبلغ ارتفاع الكأس الجديدة 45 سم وعرض قاعدته 14 سم، فيما تزين بتصميمات بالنقش السلماني تعكس الهوية التراثية للمملكة، ويعتلي الكأس كرة قدم مطلية بالذهب الخالص في وسط قاعدة تزينت بالنقش السلماني.