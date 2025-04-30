الرياضة في ختام “31” بـ” يلو”.. النجمة للاقتراب من روشن.. والزلفي بطموح” البلاي أوف”

البلاد- جدة

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة31 من دوري يلو للمحترفين؛ حيث يلتقي الجبيل مع الجندل، والزلفي مع الصفا، فيما يستقبل النجمة ضيفه البكيرية في قمة مباريات الجولة. الجبيل- الجندل

يلتقي الجبيل صاحب المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة ضيفه الجندل صاحب المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة، حيث يبحث كل منهما عن فوز يؤمّن بقاءه في الدوري. الزلفي- الصفا

يستقبل الزلفي ضيفه الصفا في مهمة جديدة لمواصلة الانتصارات، التي جعلته على مقربة من مراكز “البلاي أوف”؛ إذ يحل ثامنًا برصيد 43 نقطة، فيما باتت فرص الصفا في البقاء صعبة للغاية، بعد تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز قبل الأخيرة. النجمة- البكيرية

في قمة منتظرة يلتقي النجمة مع ضيفه البكيرية وسط طموح متبادل لخطف النقاط الثلاث؛ إذ بات النجمة قريبًا من حسم بطاقة الصعود الثانية إلى دوري روشن؛ حيث ينفرد بمركز الوصافة برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما يسعى البكيرية لتعزيز موقعه في مراكز الملحق؛ حيث يحل خامسًا برصيد 48 نقطة.