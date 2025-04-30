الرياضة ضمن بطولة الشرق الأوسط| “رالي السعودية 2025” ينطلق غداً في جدة

هاني البشر- جدة تنطلق يوم غدٍ الخميس 1 مايو 2025م، منافسات رالي السعودية، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، والتي تحتضنها محافظة جدة حتى 3 من الشهر ذاته، وتشرف عليها وزارة الرياضة، بتنظيم من شركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وسيشهد رالي السعودية- الذي يمتدّ لمسافةٍ تبلغ 824.35 كلم على مدى يومين- مشاركة 22 سائقاً من 8 دول، ممثلةً بالمملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، عمان، الأردن، لبنان، فنلندا والهند، ومن خلال 22 مركبة، تنتمي إلى فئتين، وهما: رالي 2، رالي 4، إذ ستكون حلبة كورنيش جدة، مقرًّا رسميًّا للرالي. ويدشن المتسابقون منافسات الجولة الأولى يوم الجمعة، شرق محافظة جدة، مروراً بمناطق بريمان، وادي المطوي، وأم الجرم، فيما ستكون الجولة الثانية من رالي السعودية شمال المحافظة، وستمرّ من مناطق الغولاء، عسفان، ذهبان. ويملك القطري ناصر العطية وملاّحه الإسباني كانديو كاريرا الأفضلية في رالي السعودية، لا سيما بعد فوزهما بالجولتين الافتتاحيتين في سلطنة عمان وقطر، رافعاً رصيده إلى 22 نقطة، كما يعد السعودي راكان الراشد أقرب المنافسين له، إلى جانب الفنلندي يوهو هانين. وتأتي منافسات رالي السعودية ضمن حزمة من الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستضيفها المملكة، في خضم سعيها الدائم أن تكون وجهة للرياضة والرياضيين.