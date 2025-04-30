شاهد| كاواساكي يعبر النصر ويواجه الأهلي في النهائي الآسيوي

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
ودع فريق النصر دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارته أمام فريق كاواساكي فرونتال الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإنماء بجدة مساء اليوم ، في نصف نهائي البطولة.
يدين كاوساكي الياباني في فوزه إلى التفكك الدفاعي لفريق النصر، فسجل في الدقيقة التاسعة عن طريق تاتسويا إيتو، إلا أن ساديو ماني تمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 28.
هاجم النصر وأضاع عدة فرص مؤكدة، وعاندت العارضة رونالدو، فعاد كاواساكي لاستعادة التقدم من جديد عند الدقيقة 41 بتسديدة جديدة من يوتو أوزيكي، قبل أن يوسع أكيهيرو الفارق من مرتدة سريعة عند الدقيقة 76، ثم قلص أيمن يحيى الفارق في الدقيقة 87، إلا أن الوقت لم يكن كافيًا؛ لإنقاذ النصر من كابوس الخروج المرير، الذي لم يكن في الحسبان.
بهذا الفوز، ضرب كاواساكي فروتنال موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي، في ختام المعترك الآسيوي يوم السبت المقبل، على ملعب الإنماء في جدة، بعدتجاوز الأهلي الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف النهائي الآخر.
هدف |
كاواساكي فرونتال الياباني تقدم 1-0 على النصر السعودي.. ايتو الدقيقة 10 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/zkv6mGJcSh
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025
هدف |
النصر السعودي تعادل 1-1 كاواساكي فرونتال الياباني .. ساديو ماني الدقيقة 28 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/RUIAfXbaAx
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025
هدف |
كاواساكي فرونتال الياباني تقدم 2-1 على النصر السعودي.. يوتو أوزيكي الدقيقة 41 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/DK7CIdtIaB
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025
هدف |
كاواساكي فرونتال الياباني تقدم 3-1 على النصر السعودي.. ايناغا الدقيقة 76 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/4oQqez0fYs
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025
هدف |
النصر السعودي قلص الفارق 2-3 كاواساكي فرونتال الياباني .. أيمن يحيى الدقيقة 87 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Dk61UQq6po
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025