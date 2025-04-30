الرياضة

شاهد| كاواساكي يعبر النصر ويواجه الأهلي في النهائي الآسيوي

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1446 هـ      30 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني

ودع فريق النصر دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارته أمام فريق كاواساكي فرونتال الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإنماء بجدة مساء اليوم ، في نصف نهائي البطولة.

يدين كاوساكي الياباني في فوزه إلى التفكك الدفاعي لفريق النصر، فسجل في الدقيقة التاسعة عن طريق تاتسويا إيتو، إلا أن ساديو ماني تمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 28.

هاجم النصر وأضاع عدة فرص مؤكدة، وعاندت العارضة رونالدو، فعاد كاواساكي لاستعادة التقدم من جديد عند الدقيقة 41 بتسديدة جديدة من يوتو أوزيكي، قبل أن يوسع أكيهيرو الفارق من مرتدة سريعة عند الدقيقة 76، ثم قلص أيمن يحيى الفارق في الدقيقة 87، إلا أن الوقت لم يكن كافيًا؛ لإنقاذ النصر من كابوس الخروج المرير، الذي لم يكن في الحسبان.

بهذا الفوز، ضرب كاواساكي فروتنال موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي، في ختام المعترك الآسيوي يوم السبت المقبل، على ملعب الإنماء في جدة، بعدتجاوز الأهلي الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف النهائي الآخر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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