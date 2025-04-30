زيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع نيوزلندا

البلاد – الرياض

اختتمت أمس، اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية – النيوزلندية المشتركة، التي عقدت في أوكلاند النيوزلندية، حيث رأس الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما رأس الجانب النيوزيلندي وزير التجارة والاستثمار النيوزلندي تود ماكلاي، بمشاركة وحضور أعضاء الوفدين الرسميين في البلدين.

واتفق الجانبان على تفعيل آليات العمل بما يحقق أهداف الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والثقافي ، ورفع حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات.

وقام المهندس الفضلي والوفد المرافق بجولة شملت ميناء Harbour Cruise، ومصنع “فونتيرا” لمنتجات الألبان،إضافة إلى جامعة أوكلاند لاستكشاف البحوث العلمية المتعلقة بالأغذية، والطاقة، والتقنية الحيوية، وتقنيات الدواء والفضاء، كما شملت الجولة منطقة Foodbowl الحاضنة لأعمال الشركات الغذائية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيوزيلندا بلغ (881) مليون دولار خلال العام 2023م.