الإقتصاد

زيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع نيوزلندا

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1446 هـ      30 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
اختتمت أمس، اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية – النيوزلندية المشتركة، التي عقدت في أوكلاند النيوزلندية، حيث رأس الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما رأس الجانب النيوزيلندي وزير التجارة والاستثمار النيوزلندي تود ماكلاي، بمشاركة وحضور أعضاء الوفدين الرسميين في البلدين.
واتفق الجانبان على تفعيل آليات العمل بما يحقق أهداف الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والثقافي ، ورفع حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات.
وقام المهندس الفضلي والوفد المرافق بجولة شملت ميناء Harbour Cruise، ومصنع “فونتيرا” لمنتجات الألبان،إضافة إلى جامعة أوكلاند لاستكشاف البحوث العلمية المتعلقة بالأغذية، والطاقة، والتقنية الحيوية، وتقنيات الدواء والفضاء، كما شملت الجولة منطقة Foodbowl الحاضنة لأعمال الشركات الغذائية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيوزيلندا بلغ (881) مليون دولار خلال العام 2023م.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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