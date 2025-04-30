ختام ناجح لبطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع 2025 في الجبيل

البلاد – الجبيل

أسدل الستار على منافسات بطولة المملكة للتجديف الساحلي (الشاطئ السريع) 2025، التي نظمها الاتحاد السعودي للتجديف على مدى يومين متتاليين، وذلك وسط أجواء حماسية على شاطئ دارين بمدينة الجبيل الصناعية.

شهدت البطولة مشاركة أكثر من 46 متسابقًا ومتسابقة، تنافسوا ضمن 9 فئات مختلفة، في حدث جمع بين روح التنافس ومتعة الرياضات البحرية.

وفي اليوم الختامي، تألقت المنافسات وجاءت النتائج كالتالي:

•⁠ ⁠فئة فردي رجال: فاز مؤيد الرشيدي بالمركز الأول.

•⁠ ⁠فئة فردي نسائي: هيا المامي.

•⁠ ⁠فئة زوجي مختلط: حقق كل من إسـراء قادري وتركي العارف المركز الأول.

•⁠ ⁠فئة فردي شباب تحت 23: ردعان الدوسري.

•⁠ ⁠فئة فردي ناشئين تحت 19: عبد الله المامي.

•⁠ ⁠فئة فردي ناشئات تحت 19: الجازي البراهيم.

•⁠ ⁠فئة زوجي ناشئين تحت 17: أحمد القحطاني وضاري العنزي.

•⁠ ⁠فئة فردي ناشئات تحت 17: شمس أبو العينين.

•⁠ فئة زوجي ناشئات تحت 17: شمس أبو العينين وشموخ الرشيد.

وقد شهدت مراسم التتويج حضور رئيس الاتحاد السعودي للتجديف، علي حسين علي رضا، الذي عبّر عن سعادته بالمستوى الفني المميز للبطولة، وهنّأ الفائزين على إنجازاتهم، مؤكدًا أن هذه البطولة تمثل خطوة مهمة في نشر رياضة التجديف وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف مناطق المملكة، والمساهمة في اكتشاف الأبطال الواعدين.

كما حضر حفل الختام ، ذعار بن شجاع المطيري، مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي أثنى على جهود المنظمين والمشاركين، وأشاد بدور مثل هذه الفعاليات في دعم الرياضات البحرية وتعزيز النشاط الرياضي في مدينة الجبيل.