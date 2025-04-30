حلبة كورنيش جدة تستضيف بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن في موسمها الجديد

الرياض – هاني البشر

تستعد حلبة كورنيش جدة وللمرة الأولى لاستضافة الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن، يوم الجمعة 16 مايو 2025، وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع شركة جميل لرياضة المحركات، والتي تهدف إلى تعزيز رياضة المحركات في المملكة، وتشجيع المشاركة فيها، مع التركيز على تطوير مهارات السائقين والالتزام بأعلى معايير السلامة.

تتألف البطولة من ثلاث جولات ستقام جميعها على حلبة كورنيش جدة، حيث ستنطلق الجولة الثانية من البطولة يوم 30 مايو، وتختتم البطولة بالجولة الثالثة في 20 يونيو المقبل، ويتوقع أن تشهد هذه الجولات منافسة قوية بين المشاركين، في ظل التحديات التي تفرضها طبيعة السباق، فالبطولة هي سباق سرعة ضد الزمن يقام داخل حلبة مغلقة بمسار محدد، ويتنافس السائقون للوصول إلى خط النهاية بأسرع وقت ممكن مع الالتزام بالمسار وقواعد السلامة، مما يتطلب مهارات عالية في القيادة ودقة في التحكم.

وتعد بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن، منصة مثالية للسائقين لاستعراض قدراتهم ومهاراتهم في بيئة تنافسية آمنة، كما تسهم في تعزيز ثقافة رياضة المحركات في المملكة، وتشجيع المزيد من المواهب المحلية على الانخراط في هذا المجال، ومن المتوقع أن تشهد البطولة إقبالًا من محبي رياضة المحركات من السائقين والجماهير، مما يعكس النمو المتزايد لرياضة المحركات في المملكة، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية.