تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت

البلاد – الرياض

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أمس ، زيارة رسمية إلى دولة الكويت، يرأس خلالها وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة.

ويعقد الوزير بندر الخريف خلال الزيارة، اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين كويتيين، ويشارك في اجتماعٍ تنظمه سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت مع قادة القطاع الخاص الكويتي، لمناقشة الفرص المتبادلة في القطاعين الصناعي التعديني.

يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت بلغ 7.49 مليارات ريال خلال عام 2024، فيما وصل حجم الواردات الكويتية غير النفطية 1.71 مليار ريال.