الإقتصاد

تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1446 هـ      30 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أمس ، زيارة رسمية إلى دولة الكويت، يرأس خلالها وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة.
ويعقد الوزير بندر الخريف خلال الزيارة، اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين كويتيين، ويشارك في اجتماعٍ تنظمه سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت مع قادة القطاع الخاص الكويتي، لمناقشة الفرص المتبادلة في القطاعين الصناعي التعديني.
يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت بلغ 7.49 مليارات ريال خلال عام 2024، فيما وصل حجم الواردات الكويتية غير النفطية 1.71 مليار ريال.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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