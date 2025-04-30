الإقتصاد

تراجع أسعار الذهب

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1446 هـ      30 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

انخفضت أسعار الذهب اليوم؛ متأثرة بارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسة؛ لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وشهد الذهب في المعاملات الفورية نزولًا بنسبة 0.2 % مسجلًا 3308.32 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:42 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3317.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % مسجلة 32.93 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 % إلى 971.90 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 931.84 دولارًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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