بتحالف سعودي – صيني .. 4.2 مليار ريال لتطوير شرق الدرعية

البلاد – الرياض

وقعت شركة الدرعية عن توقيع عقدٍ بقيمة 4.225 مليار ريال لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية في الجزء الشرقي من مشروع الدرعية، بمنطقة جامعة الملك سعود، ونقل بعض مرافق الجامعة ومكاتبها الإدارية خلال أعمال التطوير، وذلك في إطار مشروع الدرعية الذي يعد نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.

يقوم بتنفيذ المشروع تحالف مشترك يضم فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية شركة البناء البسيط المركزية المحدودة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، عن فخره بتوقيع هذا العقد الحيوي الذي يسهم في تنفيذ المخطط الرئيسي للمشروع، وتعزيز التميز في قطاعي التعليم والبنية التحتية في المملكة.

ويأتي هذا العقد الأحدث ضمن سلسلة من العقود الكبرى التي أبرمتها الشركة، لتشكيل الملامح العمرانية لمشروع الدرعية ، ليتجاوز إجمالي قيمة العقود الموقّعة منذ بداية العام الحالي 2025 قرابة الـ 11 مليار ريال ، ومن المتوقّع أن يوفّر عند اكتماله مساكن لنحو 100 ألف شخص، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم ، ومساجد ومرافق ثقافية ومتاجر ومطاعم.