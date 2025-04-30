انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للإبداع والتكنولوجيا والاستدامة 2025 في جدة

البلاد – جدة

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للإبداع والتكنولوجيا والاستدامة 2025 في مقر جامعة دار الحكمة بمدينة جدة اليوم، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب ممثلين عن قطاعات حكومية وخاصة ورواد أعمال.

ويأتي المؤتمر استكمالًا للنجاح الذي حققته نسخته الأولى، حيث يسعى هذا العام إلى تقديم منصة معرفية متقدمة تُبرز أحدث الإنجازات في مجالات الإبداع والتقنية والاستدامة، وتعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات التنمية المختلفة.

وتتضمن جلسات المؤتمر محاور متعددة تتناول التقنيات المستقبلية، والتحول الرقمي، ودور الابتكار في تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى أخلاقيات التقنية وأثر الحلول الذكية على التنمية.

ويشهد المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، وتقديم (129) ورقة بحثية من (24) دولة، قُبل منها (72) ورقة تمثل إسهامات بحثية من مختلف الجامعات والتخصصات. وتم تكريم أفضل ورقة علمية مشاركة تقديرًا للتميز الأكاديمي.

وأكدت رئيسة الجامعة الدكتورة عبير الدغيثر أن جلسات المؤتمر ستركز على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجال البحث العلمي والابتكار، وأهميته في بناء مجتمع معرفي متطور ومتجدد وملهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.