“الشورى” يطالب “التلفزيون” بتطوير المحتوى

البلاد – الرياض

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والعشرين أمس (الثلاثاء)، التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث شدد عدد من الأعضاء على أهمية تطوير المحتوى الإعلامي، مؤكدين ضرورة الارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية للهيئة في صناعة الإعلام الدولي، واستثمار المناسبات العالمية للترويج لنجاحات المملكة. ودعا المجلس إلى الاستثمار في الإعلام الرقمي والبث المباشر عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لجذب جمهور الشباب، مع التأكيد على قياس نسب المشاهدة لتوجيه إستراتيجيات القنوات بشكل فعال، ودعم برامج الأطفال التي تسهم في تنمية المهارات والقيم. وفي مستهل الجلسة، رفع المجلس الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- على تبرعه السخي بمليار ريال لصالح مؤسسة الإسكان التنموي (جود الإسكان)، مشيدًا بجهوده المستمرة لدعم استقرار الأسر السعودية، وتعزيز جودة الحياة. كما أصدر المجلس عددًا من القرارات بشأن تقارير لجهات حكومية أخرى.