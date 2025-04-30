الرئيس الأمريكي يتوقع “اتفاقا قريبا” مع الصين بشأن الرسوم الجمركية

واشنطن : وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن بلاده ستوقع قريبا اتفاقا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وقال ترامب خلال خطاب له من ولاية ميشيغان، بمناسبة مرور 100 يوم من ولايته الثانية : ” الآن، نحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم. يأتون من جميع أنحاء العالم لعقد صفقة. يريدون عقد صفقة. وكما تعلمون، سنعقد صفقات، لكننا لسنا مضطرين لذلك ،وسنبرم اتفاقا تجارياً قريبا مع الصين”.

وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34%، وأضيفت الرسوم الجديدة إلى رسوم بنسبة 20% كانت قد فرضت سابقا، مما دفع ذلك الصين للرد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بالنسبة نفسها وهي 34%، لترد الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 50% أخرى (الإجمالي أصبح 104%) على السلع الصينية.

وقابلت الصين الخطوة بزيادة الرسوم من 34% إلى 84% على السلع الأمريكية المستوردة، لتعاود الولايات المتحدة رفع الرسوم إلى 125% على البضائع الصينية.

وعقب ذلك أعلن البيت الأبيض أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بلغ 145% عند تضمين الرسوم المفروضة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20%. وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن بلاده ستخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، لكنها لن تصل إلى الصفر بأي حال من الأحوال.

واعتبر الرئيس الأمريكي قراره بتخفيف الرسوم الجمركية على السيارات، سيخلق المزيد من فرص العمل في بلاده.

ووقع ترامب قبيل إلقائه خطابه بولاية ميشيغان، أمرا تنفيذيا يسمح بتعويضات لمنتجي السيارات المحليين الذين يستوردون قطع غيار السيارات، والتي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% ابتداء من الأسبوع المقبل./انتهى11