التقى قادة قطاع الأعمال بالشرقية..الفالح: تمكين المستثمرين وتطوير الفرص وبرامج التمويل

البلاد – الدمام

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الوزارة تعمل على تمكين المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم الدعم اللازم لهم، والعمل عن قرب مع رجال الأعمال لتطوير استثماراتهم وفهم التشريعات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر غرفة الشرقية بالدمام، مسؤولي قطاع الأعمال، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء ، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وعرض المقترحات والفرص المستقبلية، التي تسهم في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال من المُستثمرين ، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية، وإيجاد برامج تمويلية مبتكرة.

من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أهمية ما تُقدمه وزارة الاستثمار من جَهدٍ وَعَطاءٍ وإسهامات بناءة أُسست لبيئة عمل تنافسية وسوق عمل جاذب، للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي لأجل الحوار حول الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وحول مبادرة ”استثمر في السعودية” كإحدى مبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030.