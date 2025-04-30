التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق “أرامكو”

البلاد- الظهران

في خطوة تعكس جهود أرامكو السعودية لتعزيز الانفتاح الإعلامي، وبناء جسور متينة مع كافة وسائل الإعلام المحلية، استضاف رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، نخبة من رؤساء تحرير الصحف السعودية، في لقاء إستراتيجي رفيع المستوى، نُظّم خلال يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أبريل الجاري، بحضور عدد من كبار التنفيذيين في الشركة. جاء هذا اللقاء ضمن برنامج متكامل صُمّم لتمكين القيادات الإعلامية من الاطلاع على جوانب متعددة من أعمال أرامكو السعودية، وإستراتيجياتها حول مستقبل الطاقة، والاستدامة، والابتكار.

استُهلت الزيارة بجولة ميدانية في حقل الإنتاج بالشيبة، أحد أبرز مشاريع أرامكو السعودية في منطقة الربع الخالي، الذي يُعد من بين أكبر الحقول النفطية في المملكة. وقد تم اكتشاف هذا الحقل عام 1968، ولكنه بقي خامدًا لثلاثين عامًا؛ نظرًا لتحديات الموقع الجغرافي القاسية، إلا أن التطورات التقنية التي شهدتها التسعينيات منحت الشركة القدرة على مواجهة هذه التحديات، فبدأ العمل على تطوير الحقل عام 1995. وتطلب إنشاء هذا المشروع الضخم نقل 13 مليون متر مكعب من الرمال، وبناء طريقٍ بطول 386 كيلومترًا، إضافةً إلى مطارٍ كامل التجهيز، ومد خط أنابيب بطول 645 كيلومترًا، وحفر 145 بئرًا نفطية، وإنشاء ثلاث محطات لفرز الغاز عن الزيت. كل هذا العمل الجبار أُنجز في 50 مليون ساعة عمل، ليدخل الحقل مرحلة الإنتاج عام 1998. كما تم تنفيذ مشروع توسعة حقل الشيبة ومشروع استخلاص سوائل الغاز الطبيعي. رفعت المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الإنتاج إلى 750 ألف برميل يوميًا من النفط الخام عالي القيمة بحلول عام 2009، ثم ارتفع إلى مليون برميل يوميًا في عام 2016. أما مشروع استخلاص سوائل الغاز الطبيعي، فقد أضاف مصنعًا بسعة 2.4 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا، ما وفر كميات كبيرة من الإيثان، وهو عنصر أساس للتنمية الصناعية، حيث اطلع رؤساء التحرير على الجهود الهندسية والتقنية الهائلة التي ساعدت الشركة في إنتاج النفط بكفاءة عالية تُجسد التطور الصناعي والتشغيلي لأرامكو السعودية.

تخللت الزيارة جولة حول محمية الحياة الفطرية في الشيبة، التي تشهد جهود الشركة في حماية التنوع البيئي، من خلال منطقة تمتد على أكثر من 600 كيلومتر مربع تقع غرب مجمع الشيبة السكني والصناعي في الربع الخالي، حيث تركز جهود أرامكو السعودية في هذه المحمية على إعادة توطين الأنواع، التي كانت متواجدة في المنطقة سابقًا؛ مثل المها العربي والغزال الرملي والنعام. وقد نجحت الشركة في إعادة إدخال هذه الأنواع إلى المحمية في عام 2016، حيث تزدهر وتتكاثر في بيئة آمنة ومحمية. كما تُنفذ أرامكو السعودية برامج لمراقبة الحياة البرية وأبحاث بيئية متطورة لفهم أفضل للنظم البيئية الصحراوية وكيفية حمايتها بشكل أكثر فعالية، وتُعد أحد النماذج الوطنية المتطورة في حماية التنوع البيولوجي، في تجربة جمعت بين التقنية والطبيعة.

وفي اليوم الثاني، انتقل رؤساء التحرير إلى عددٍ من مرافق أرامكو السعودية في الظهران، حيث اطلعوا على مسيرة التطوير والابتكار في عدد من المراكز المتخصصة. البداية كانت من مركز التطوير المهني للتنقيب والإنتاج، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات الجيولوجيا وهندسة البترول.

ويهدف المركز إلى تسريع عملية بناء المهارات ونقل المعرفة إلى المهندسين والجيولوجيين الجدد، مع الاستفادة من خبرات الكوادر ذات الخبرة في أرامكو السعودية. كما يوفر مجموعة شاملة من البرامج التفاعلية المصممة لتقليل الوقت اللازم للمهندسين والجيولوجيين الجدد للمساهمة بشكل فعّال في وظائفهم، بالإضافة إلى دورات تدريبية في التطوير الهندسي المهني والتفتيش والاعتماد المهني. ويشتمل المركز على مرافق متطورة، منها بيئات تصوير رباعي الأبعاد تغمر الطلاب فعليًا داخل مكامن النفط والغاز في أعماق الأرض، بالإضافة إلى أجهزة محاكاة حفر واقعية التي تحاكي ظروف الحفر الفعلية، ما يمكن المتدربية من اكتساب خبرة عملية، وأدوات محوسبة لتحليل عينات الصخور التي تساعد في فهم التركيب الجيولوجي للمكامن، من خلال الجمع بين التدريس التفاعلي وحل المشكلات العملية، يُعدّ مدربو المركز الموظفين الشباب لمواجهة التحديات المستقبلية في صناعة الطاقة، ويساهم في تطوير قطاع الطاقة في المملكة.

مركز الابتكار.. حلول ذكية لتحديات قطاع التنقيب

واصل رؤساء التحرير الجولة إلى مركز الابتكار في قطاع التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، الذي يعد منشأة متطورة تهدف إلى تطوير حلول ذكية لتحديات القطاع ويسرع التحول الرقمي في التنقيب والإنتاج، حيث يركز على زيادة اكتشاف واستخلاص المواد الهيدروكربونية، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة مثل المساعد الافتراضي الذكي وتقنيات التجسيد المرئي لتحليل البيانات وتحسين عمليات الاكتشاف والاستخلاص. كما يعمل المركز على ضمان الموثوقية والسلامة وتطوير حلول تنبؤية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي لمراقبة أصول الإنتاج والتنبؤ بأي أعطال محتملة في المعدات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المركز إلى تقليل التكاليف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة إنتاج المياه، وبذلك يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة، مما يقلل التكاليف وانبعاثات الكربون.

كما اطلعوا على ما تقدمه الشركة من حلول رقمية في المختبر السعودي للابتكار المتسارع، الذي دشنته أرامكو السعودية؛ كمرفق جديد مخصص للمشاريع الرقمية والابتكار، يربط أصول أرامكو السعودية وقدراتها وتقنياتها التحويلية باحتياجات السوق. فيعد المركز منظومة متكاملة لتحفيز الابتكار التقني بالتعاون مع قطاعات حكومية؛ مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات رقمية قابلة للتطبيق، وبناء منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الخبرات الوطنية والعالمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في تقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الطاقة

انتقل رؤساء التحرير إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو منشأة متطورة تركز على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الطاقة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، تعزيز السلامة، وخلق نماذج تشغيل جديدة. فمن أبرز التقنيات التي تم عرضها هي تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بالاضافة إلى تقنيات تعلم الآلة الذي يستخدم في تطوير نماذج تنبؤية لتحسين الأداء وتوقع المشكلات المحتملة، والروبوتات التي تم توظيفها لأتمتة العمليات المعقدة، والواقع الافتراضي والمعزز في التدريب والمحاكاة وتحسين عمليات التفتيش والصيانة.

“إثراء”.. واجهة حضارية وثقافية عالمية

اختُتمت الجولة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الذي يمثل واجهة حضارية وثقافية عالمية، ويُجسد أثر أرامكو السعودية بتمكين المجتمعات ونشر المعرفة. فمنذ افتتاحه للزوار في عام 2018، قدّم إثراء مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات والمبادرات الثقافية والتعليمية، محليًا وعالميًا، استقطب أكثر من 3 ملايين زائر. واطّلع الوفد الإعلامي على مراكز ومرافق متنوعة؛ منها مكتبة إثراء التي تعد من أكبر المكتبات العامة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 326,000 كتابًا باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مصادر رقمية متنوعة. وتوفر المكتبة مساحة هادئة للقراءة والبحث، وتنظم فعاليات ثقافية متنوعة. كما اطّلعوا على متحف إثراء الذي يستعرض تاريخ وثقافة المملكة، بدءًا من العصور القديمة وصولًا إلى العصر الحديث، من خلال معروضات تفاعلية وأعمال فنية مميزة. بالإضافة إلى الاطلاع على المبادرات الثقافية والتعليمية التي ينفذها المركز، ودوره في ربط الثقافة بالتقنية وتعزيز الإبداع الفكري لدى الأجيال القادمة.

وقد أتاح البرنامج لرؤساء التحرير فرصة فريدة للانخراط في حوار مباشر مع قيادات الشركة التنفيذية، الأمر الذي عمّق فهمهم لتوجّهات أرامكو السعودية المستقبلية، مع تسليط الضوء على الأبعاد المؤسسية والاقتصادية والبيئية، التي تقف خلف مشاريعها الكبرى. ويمثل هذا النوع من اللقاءات امتدادًا لشفافية أرامكو السعودية، ويساعد في تأسيس منصة إعلامية أكثر تكاملًا بين الشركة ووسائل الإعلام، ويوطد جسور التواصل الفعّال.

مسؤولو أرامكو حاضرون في الجولة

حضر الجولة عدد كبير من المسؤولين في أرامكو السعودية، يتقدمهم أمين الناصر، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، ومحمد القحطاني، رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق، وناصر النعيمي، رئيس التنقيب والإنتاج، ونبيل المنصور، النائب التنفيذي للرئيس والمستشار القانوني وأمين مجلس الإدارة، فضلاً عن نبيل الجامع، النائب التنفيذي للموارد البشرية وخدمات الشركة

أحمد الخويطر، والنائب التنفيذي للتقنية والابتكار، وائل الجعفري، والنائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية، فهد الضبيب، والنائب الأعلى للرئيس للتخطيط الإستراتيجي وتحليل الأسواق، وليد السيف، والنائب الأعلى للرئيس للطاقة الجديدة، خالد الزامل، والنائب الأعلى للرئيس للاتصال المؤسسي، حسين حنبظاظة، ونائب الرئيس لأعمال الاتصال والمواطنة المؤسسية، وعبدالعزيز الشلفان، مدير التواصل والتنسيق الإعلامي.