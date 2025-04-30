الرياضة

اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بمدينة ينبع

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1446 هـ      30 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
اختتمت اليوم الأربعاء البطولة النسائية المفتوحة للأيكيدو بالمنطقة الغربية، التي أقيمت على صالة تدريب الايكيدو بمدينة ينبع الصناعية بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بمدينة بينبع الصناعية.

وشارك فيها أكثر من 40 لاعبة في أجواء تنافسية مميزة وتم تكريم اصحاب المركز الاولى في كل الفئات، وجاء في المركز الاول في فئة البراعم مرام عطار، وفي المركز الثاني نوارة خشيم، وفي المركز الثالث حور الغريدي.

وفي فئة الناشئات، جاءت فاطمة بخاري في المركز الاول، وجود كمال في المركز الثاني، وأميرة الحازمي في المركز الثالث.

وفي فئة الكبار المجموعة الأولى، جاءت ليان الشيخ في المركز الاول، والعنود الشريف في المركز الثاني، ومنار الحجيلي في المركز الثالث.

وفي فئة الكبار المجموعة الثانية، جاءت شعاع البلخي في المركز الاول، وفاطمة الغانمي في المركز الثاني، وآلاء العروسي في المركز الثالث.

وفي فئة الكبار المجموعة الثالثة، جاءت غيداء طارق في المركز الاول، وميمونة المحمدي في المركز الثاني، وأروى عطار وتسنيم خلدون في المركز الثالث.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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