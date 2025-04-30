الرياضة اجتماع عاجل لمجلس إدارة الهلال بعد الخروج الآسيوي

محمد الجليحي- الرياض

أكدت مصادر” البلاد” أن مجلس إدارة شركة الهلال سيعقد اجتماعًا عاجلًا؛ لمناقشة أوضاع الفريق بعد الخروج الآسيوي أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وبذلك قد يكون هذا الموسم بدون أي بطولة، بعد ابتعاد الهلال عن صدارة دوري روشن، بفارق 6 نقاط، جعلت آماله ضعيفة، وهذا ما أغضب جمهوره، الذي كان يأمل في التتويج بالبطولة الآسيوية كآخر حل لإنقاذ موسم الهلال. وقد يكون أبرز القرارات المراد اتخاذها استمرار المدرب البرتغالي خيسوس حتى نهاية مباريات دوري روشن، الذي تبقى منه 5 مواجهات فقط. الهلاليون يعيشون صدمة مرور موسم بدون بطولة، وهم الذين سيطروا العام الماضي على جميع البطولات، وحصدوا الأرقام القياسية بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ كأكثر الأندية تحقيقًا لسلسة انتصارات بدون خسارة. وألمح رئيس الهلال فهد بن نافل إلى إمكانية رحيله بعد اجتماعه مع العضو الداعم الأمير الوليد بن طلال.