اتحاد الرياضات الإلكترونية وببجي موبايل.. شراكة إستراتيجية ترسم ملامح الرياضات الإلكترونية في المملكة

الشراكة تمنح اللاعبين السعوديين فرصة العمر

تحديات كبيرة وجوائز بـ 3 ملايين دولار بانتظار الأبطال

محمد الجليحي- الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة والمسؤولة عن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، عن توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع ببجي موبايل- إحدى أشهر ألعاب الهاتف المحمول عالميًا، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير ويهدف هذا الاتفاق الإستراتيجي إلى دمج مجتمع ببجي موبايل المزدهر في المملكة مع أهداف الاتحاد السعودي؛ لتطوير الرياضات الإلكترونية على الصعيد الوطني، ما يخلق فرصاً غير مسبوقة للاعبين السعوديين. وتنص الشراكة على إدراج بطولة ببجي موبايل الوطنية ضمن منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، لتكون البطولة المعتمدة رسمياً للعبة على مستوى المملكة. وتساهم هذه الخطوة الرائدة في تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، انطلاقاً من مستوى الهواة وصولاً إلى منصات الاحتراف العالمية. كما ترسخ مكانة بطولة ببجي موبايل الوطنية؛ كحدث رئيسي ضمن تقويم الرياضات الإلكترونية في المملكة.

ويهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي إلى دمج مجتمع ببجي موبايل المزدهر في المملكة مع أهداف الاتحاد السعودي لتطوير الرياضات الإلكترونية على الصعيد الوطني، ما يخلق فرصاً غير مسبوقة للاعبين السعوديين. وتنص الشراكة على إدراج بطولة ببجي موبايل الوطنية ضمن منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، لتكون البطولة المعتمدة رسمياً للعبة على مستوى المملكة.

وتساهم هذه الخطوة الرائدة في تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، انطلاقاً من مستوى الهواة وصولاً إلى منصات الاحتراف العالمية. كما ترسخ مكانة بطولة ببجي موبايل الوطنية كحدث رئيسي ضمن تقويم الرياضات الإلكترونية في المملكة.

وبدأت بوادر مذكرة التفاهم تتجلى على أرض الواقع بالفعل، إذ فتحت الآفاق أمام الطاقات السعودية الشابة للتطور والمنافسة على الصعيد العالمي. كما تشمل الاتفاقية برامج تدريب موسعة من خلال أكاديمية الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والدوريات الجامعية، بهدف توفير مسار منظم ومستدام للمواهب المحلية في لعبة ببجي موبايل.

وبموجب هذا الاتفاق، سيحصل المتوج بلقب بطولة ببجي موبايل الوطنية في المملكة، التي تُقام ضمن منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، على فرصة مميزة للمشاركة في بطولة ببجي موبايل العالمية، المُقامة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في وقت لاحق من العام.

وتبلغ قيمة الجائزة المالية لهذه البطولة 3 ملايين دولار، ما يجعلها من أضخم وأهم بطولات ببجي موبايل على مستوى العالم. وتمثل هذه الخطوة فرصة استثنائية للاعبين السعوديين لاستعراض مواهبهم على المستوى العالمي والتنافس على جائزة غير مسبوقة.

صرح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “تعكس شراكتنا مع ببجي موبايل التزام المملكة الراسخ بريادة قطاع الرياضات الإلكترونية عالمياً. ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية الوطنية، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب السعودية للمنافسة على أعلى المستويات الدولية. إن دعم البطولات النوعية وتوفير المسارات الاحترافية للاعبينا يجسد رؤيتنا في بناء جيل جديد من الأبطال، ويعكس طموحات المملكة في أن تكون مركزاً عالمياً للرياضات الإلكترونية.”

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فينسينت وانغ، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل لدى شركة تنسنت جيمز: “نلتزم بدعم نمو الرياضات الإلكترونية في المملكة، وتجسّد مذكرة التفاهم التزامنا الجاد بفتح الآفاق أمام اللاعبين السعوديين للظهور على الساحة العالمية. وتبدأ هذه الرحلة من بطولة ببجي موبايل الوطنية، وصولاً إلى مشاركتهم في بطولة ببجي موبايلالعالمية. ونتطلع لاستكشاف الإمكانيات الهائلة الموجودة في سوق الرياضات الإلكترونية السعودي، وإلهام جيل جديد من المواهب السعودية الشابة”.

كما تتجلى نتائج هذه الشراكة بشكل أوضح من خلال بطولة ببجي موبايل الوطنية، التي سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة في عدد المشتركين، متجاوزةً بذلك جميع البطولات السابقة في المملكة. وأكد مشعل القباني، المدير التنفيذي للرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن “دمج بطولة ببجي موبايل ضمن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية وبرامج تطوير المواهب يتيح للاعبين السعوديين فرصة المنافسة بمعايير احترافية منذ مراحل مبكرة من مسيرتهم”. وأضاف: “نطمح لرؤية جيل جديد من اللاعبين السعوديين يتقدم بثبات نحو العالمية عبر هذه الشراكات النوعية”. ويعكس هذا الإقبال الكبير الحماس المتنامي لمجتمع الرياضات الإلكترونية في المملكة، وقوة الشراكة بين ببجي موبايل والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ويتزامن الإعلان عن مذكرة التفاهم مع ختام بطولة ببجي موبايل الوطنية في المملكة، التي سيتم خلالها تتويج البطل ومنحه جائزة قدرها 26 ألف دولار أمريكي، إلى جانب ضمان مقعده في بطولة ببجي موبايل العالمية.