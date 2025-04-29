نائب أمير مكة: ارتقاء بجودة الحياة

البلاد – جدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال على نفقة سموه الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة.

وأكد سموه أن هذا الدعم يأتي امتدادًا للدعم الذي يلقاه المواطن من القيادة الرشيدة- أيدها الله- في سبيل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير مقوماتها الكريمة، وتقديم السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، ويجسد غاية الاهتمام بتوفير المساكن، ودعم أوجه العمل الخيري.