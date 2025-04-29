الرياضة

شاهد| الأهلي يقسو على الهلال ويعبر إلى نهائي النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو القعدة / 1446 هـ      29 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور- زياد القحطاني

قدم فريق الأهلي وجبة رياضية دسمة، من الطراز الرفيع، وحجز مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تغلبه على فريق الهلال بثلاثية مقابل هدف، في قمة سعودية آسيوية، جرت وقائعها المثيرة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في جدة، في نصف نهائي البطولة.

يدين الأهلي بالفضل في هذه الوجبة الكروية الدسمة إلى المتألق الجزائري رياض محرز، الذي قدم الهدايا تلو الأخرى لزملائه، لو ترجموا نصفها لخرجت المواجهة بنتيجة تاريخية لصالح الأهلي.

سجل للأهلي فيرمينو، وإيفان توني في الدقيقتين 9، 27، وتكفل فراس البريكان بإطلاق رصاصة الرحمة على الهلال في أول لمسة له بعد دخوله بديلًا في الدقيقة 90+7، فيما أحرز سالم الدوسري هدف الهلال.

وكان ياسين بونو حارس الهلال من العوامل التي حالت دون تسجيل الأهلي لعدد قياسي من الأهداف، في أكثر من مناسبة؛ أبرزها حينما تصدى لضربة جزاء في الدقيقة 85، نفذها فرانك كيسي.

بهذا الفوز، حسم الأهلي بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وينتظر الفائز من القمة المرتقبة بين النصر، وكواساكي الياباني في نصف النهائي الثاني الذي سيقام غدًا الأربعاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *