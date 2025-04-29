شاهد| الأهلي يقسو على الهلال ويعبر إلى نهائي النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور- زياد القحطاني
قدم فريق الأهلي وجبة رياضية دسمة، من الطراز الرفيع، وحجز مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تغلبه على فريق الهلال بثلاثية مقابل هدف، في قمة سعودية آسيوية، جرت وقائعها المثيرة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في جدة، في نصف نهائي البطولة.
يدين الأهلي بالفضل في هذه الوجبة الكروية الدسمة إلى المتألق الجزائري رياض محرز، الذي قدم الهدايا تلو الأخرى لزملائه، لو ترجموا نصفها لخرجت المواجهة بنتيجة تاريخية لصالح الأهلي.
سجل للأهلي فيرمينو، وإيفان توني في الدقيقتين 9، 27، وتكفل فراس البريكان بإطلاق رصاصة الرحمة على الهلال في أول لمسة له بعد دخوله بديلًا في الدقيقة 90+7، فيما أحرز سالم الدوسري هدف الهلال.
وكان ياسين بونو حارس الهلال من العوامل التي حالت دون تسجيل الأهلي لعدد قياسي من الأهداف، في أكثر من مناسبة؛ أبرزها حينما تصدى لضربة جزاء في الدقيقة 85، نفذها فرانك كيسي.
بهذا الفوز، حسم الأهلي بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وينتظر الفائز من القمة المرتقبة بين النصر، وكواساكي الياباني في نصف النهائي الثاني الذي سيقام غدًا الأربعاء.
هدف |
الأهلي السعودي تقدم 1-0 على مواطنه الهلال .. فيرمينيو الدقيقة 9 … نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Dax1yDqY1w
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025
هدف |
الأهلي السعودي تقدم 2-0 على مواطنه الهلال .. إيفان توني الدقيقة 27 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Y41xdZ5KIg
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025
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الهلال السعودي قلّص الفارق 1-2 مع مواطنه الأهلي .. سالم الدوسري الدقيقة 42 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/6QmKFwZaE9
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025
هدف |
الأهلي السعودي تقدم 3-1 على مواطنه الهلال .. فراس البريكان 90+7 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة #الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/rpqghai2NZ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025
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فرحة لاعبي الأهلي السعودي بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب الهلال#الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/dHivpats7N
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025