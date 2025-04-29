الرياضة

شاهد| الأهلي يتقدم على الهلال 1/2 في نصف نهائي نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو القعدة / 1446 هـ      29 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة،

بالتقدم 1/2

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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