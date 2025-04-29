شاهد| الأهلي يتقدم على الهلال 1/2 في نصف نهائي نخبة آسيا

البلاد- جدة

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة،

بالتقدم 1/2

هدف |

الأهلي السعودي تقدم 1-0 على مواطنه الهلال .. فيرمينيو الدقيقة 9 … نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Dax1yDqY1w — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025

هدف |

الأهلي السعودي تقدم 2-0 على مواطنه الهلال .. إيفان توني الدقيقة 27 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Y41xdZ5KIg — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025