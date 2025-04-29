شاهد| الأهلي يتقدم على الهلال 1/2 في نصف نهائي نخبة آسيا

البلاد- جدة
أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة،
بالتقدم 1/2
هدف |
الأهلي السعودي تقدم 1-0 على مواطنه الهلال .. فيرمينيو الدقيقة 9 … نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Dax1yDqY1w
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025
هدف |
الأهلي السعودي تقدم 2-0 على مواطنه الهلال .. إيفان توني الدقيقة 27 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Y41xdZ5KIg
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025
شوف |
الهلال السعودي قلّص الفارق 1-2 مع مواطنه الأهلي .. سالم الدوسري الدقيقة 42 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/6QmKFwZaE9
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 29, 2025