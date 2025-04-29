“المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ 4 مشاريع بالجوف بتكلفة 385 مليون ريال

البلاد – الجوف

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي تنفيذ (4) مشاريع مائية وبيئية في أنحاء متفرقة من منطقة الجوف، بتكلفة إجمالية تجاوزت (385) مليون ريال؛ وذلك لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد.

وأوضحت الشركة، أن المشروعات المائية تضمنت مشروعين بقيمة إجمالية تجاوزت (256) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات قاربت (223) كيلومترًا طوليًا، ويشمل ذلك تنفيذ محطة تنقية بسعة (50) ألف متر مكعب يوميًا وخزانات تشغيلية بسعة خزن تزيد عن (55) ألف متر مكعب، كما تضمنت المشاريع البيئية تنفيذ مشروعين بقيمة تجاوزت (129) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (197) كيلومترًا طوليًا.

وأكدت أن هذه المشاريع تأتي ضمن أهداف الشركة وإستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.