أمير منطقة الجوف يدشّن 8 مشروعات بلدية في مركز العيساوية بـ 12 مليون ريال

العيساوية – واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالاهتمام البالغ والعناية الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم وتطوير المشروعات التنموية التي تخدم الوطن والمواطن، وتعزز جودة الحياة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم ثماني مشروعات بلدية في مركز العيساوية التابع لمحافظة القريات بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون ريال، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ضمن جولات سمو أمير المنطقة لمحافظات ومراكز المنطقة.

واستمع الأمير فيصل بن نواف إلى شرح من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان حول المشاريع، التي شملت ممشى البلدية بمساحة (11) ألف متر مربع وطول (500) متر، وحديقة وملعب هجرة الخيال بمساحة (4600) متر مربع، وحديقة الساحة الأثرية بمساحة (13700) متر مربع، ومشروع تطوير ساحة القصر الأثري بمساحة (23) ألف متر مربع، وحديقة قليب خضر بمساحة (6500) متر مربع، ومركز خدمات قليب خضر بمساحة (1500) متر مربع، ومدخل قليب خضر بطول (2100) متر وعرض (12) مترًا، ومع زراعة (450) شجرة، بالإضافة إلى طريق فياض العيساوية بطول (2950) مترًا.

وبيّن أمين المنطقة أن هذه المشروعات تندرج ضمن حزمة من المبادرات البلدية التي يجري تنفيذها على مستوى الأمانة والبلديات التابعة، لخدمة الأهالي وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأعرب محافظ القريات الدكتور طلال بن مشل التمياط عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على تدشين هذه المشروعات وعلى دعمه المستمر لمحافظة القريات ومراكزها، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي.