أمير حائل: تعزيز التكافل ونشر ثقافة العطاء

البلاد – حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال- على نفقة سموه الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة. وأكد سموه أن هذا الدعم يمثل امتداد الرعاية والاهتمام بالعمل الخيري؛ لما توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله- وحرصها المستمر على تلمّس حاجات المواطنين، وتقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة لهم، وتعزيز قيم التكافل، ونشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراد المجتمع.