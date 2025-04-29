أمير القصيم: نموذج مضيء للعمل الإنساني

البلاد – بريدة

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بمبلغ مليار ريال- على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)، دعمًا لتمليك الإسكان للأسر المستحقة. وأكد أن هذا التبرع السخي لمؤسسة “سكن” يعكس عناية سمو ولي العهد البالغة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامه بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة، من خلال تمكين الأسر المستحقة من تملك مساكنهم؛ بما يعزز جودة حياتهم وينهض بأفراد المجتمع تنمويًا، مشيرًا إلى أن مبادرات سمو ولي العهد في مجال الإسكان، تُمثل نموذجًا مضيئًا في العمل الإنساني والاجتماعي، وتجسد الرؤية السامية التي تضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية الوطنية؛ وفق رؤية المملكة 2030.