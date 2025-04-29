أمير الشمالية: عطاء مسؤول ونهج قيادي ملهم

البلاد – عرعر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- السخي بمبلغ مليار ريال، على نفقته الخاصة، لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلة بمنصة (جود الإسكان)، يحمل في مضامينه معاني العطاء المسؤول والنهج القيادي الملهم، الذي يتجسد في حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- على تمكين المواطنين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، والارتقاء بجودة حياتهم في مختلف مناطق المملكة.