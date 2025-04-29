أمير الجوف: دعم متواصل للعمل الخيري

البلاد – سكاكا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، أن التبرع السخي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ”جود الإسكان”، لدعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة، يعكس حرص سموه ودعمه المتواصل للعمل الخيري، مما جعل المملكة رائدة في تنمية واستدامة هذا المجال. ونوه الأمير فيصل بن نواف بجهود الدولة- أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- في تقديم الخدمات التنموية، التي تلامس احتياجات المواطن وتسهم في رفاهيته. ويأتي هذا التبرع امتدادًا لاهتمام سمو ولي العهد بملف الإسكان، خاصة المشاريع الموجهة للأسر المستحقة، لما لها من دور كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتنمية الأسر.