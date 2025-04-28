الرياضة يايسله: مواجهة الهلال صعبة وتحدٍ كبير

البلاد- جدة

تحدث ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي، عن استعدادات فريقه لملاقاة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة، ولكن فريقه يملك الثقة التامة لتحقيق الفوز. ردًا على سؤال حول انتصار الهلال الكبير بسباعية في المباراة الماضية وتأثيره على الأهلي، قال يايسله: “الهلال ليس فقط قويًا في الهجوم، بل فريق قوي في كافة جوانب اللعبة، ونحن أيضًا فريق قوي. لكن المهم غدًا هو الاحترام وليس الخوف. نحن مستعدون تمامًا لهذا التحدي.” وأضاف: “الهلال فريق يتمتع بجودة عالية، ولا شك في قوته، لكن الأهم غدًا هو أن نكون في أفضل مستوياتنا، مع التركيز على كل التفاصيل الدقيقة في المباراة.” وتابع: “أملنا أن تكون نهاية هذا اللقاء سعيدة بالنسبة لنا. لدينا ثقة كبيرة في فريقنا، ونتائجنا في البطولة تعطينا حافزًا إضافيًا لتحقيق الفوز والمضي قدمًا.” عن المواجهات السابقة بين الفريقين: “النتائج السابقة بيننا وبين الهلال كانت متقاربة وصعبة، لكننا نعتقد أن وجود جماهيرنا سيمنحنا فرصة أكبر للفوز، فهذا الدعم الجماهيري لا يقدر بثمن.” حول القوة التي يتمتع بها الأهلي مقارنة بالأندية الأخرى في نصف النهائي: “نحن نتمتع بميزة كبيرة من ناحية عدد اللاعبين الأجانب في فريقنا، مقارنة بالأندية الأخرى المتواجدة في نصف النهائي، وهذا يمنحنا مرونة تكتيكية تساعدنا في تحقيق أهدافنا.”

واختتم يايسله: “هذه ستكون مباراة قمة، ونحن نعمل بكل جهد لتقديم أفضل أداء ممكن؛ بغرض تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في الوصول إلى المباراة النهائية.”