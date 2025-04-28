وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري

نعى العديد من نجوم الفن والرياضة في مصر، مشجع النادي الأهلي المصري، محمد أحمد عبدالغني، الشهير بـ«أمح الدولي»، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين بعد معاناة مع المرض، حيث أعربوا عن حزنهم العميق على رحيله.
«أمح الدولي»، الذي عرف بحبه الكبير للنادي الأهلي وارتباطه الوثيق بلاعبيه وجماهيره، كان يعد واحدًا من أبرز المشجعين في تاريخ النادي الأحمر، كما كان يتمتع بشخصية محبوبة وواسعة العلاقات مع الجميع، سواء داخل الوسط الرياضي أو في أوساط الفن والمجتمع.
وكان «أمح» من ذوي الهمم، وقد اشتهر بحماسه الكبير وتضحيته؛ من أجل النادي الأهلي، حيث ارتبطت العديد من اللحظات المميزة في حياته بتشجيع الأحمر في المباريات المحلية والدولية. وتأثرت أوساط الفن والرياضة بشكل واسع بخبر وفاة «أمح»، حيث عبر العديد من الفنانين والممثلين عن حزنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين على مكانته الخاصة في قلوب محبي النادي الأهلي وجماهير الرياضة المصرية.
وأعرب الممثل المصري عمرو عبد الجليل، عن حزنه لوفاة «أمح الدولي»، ونشر عبر صفحاته في مواقع التواصل، صورة تجمعه بالراحل، وكتب: «إنا لله و إنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا أمح».
من جانبها، نعت الفنانة المصرية ندى بسيوني، «أمح الدولي»، ونشرت صورة لها معه، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: «ربنا يرحمك يا أمح يا طيب ويسكنك فسيح جناته .. لن ننساك يا حبيبي».
وأضافت بسيوني: «الناس كلها زعلانة على فراقك.. مشيت بدري، ولكن أكيد في مكان أحسن- بإذن الله».
أما المطرب سعد الصغير، فنشر صورة له مع الراحل، وعلق: «ربنا يرحمك يا حبيبي، معلش كنت تعبان كتير.. ربنا رحمك من التعب، إنا لله وإنا إليه راجعون هتوحشني يا أمح.. بحبك من كل قلبي، البقاء لله ندعي كلنا بحب لأخونا وحبيب الكل أمح الدولي».
ونعى محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الاتحاد الليبي، «أمح الدولى» وعلق قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله أخويا وحبيبى محمد أحمد عبدالغنى، «رحم الله قلبك الطيب.. رحم الله بسمتك ووجهك البشوش.. رحم الله روحك الجميلة.. نسأل الله أن يجعلك في جنات الفردوس».
كما كتب المذيع أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «البقاء لله في وفاة صاحب القلب الطيب محمد عبدالغني الشهير بـ”أمح الدولي” ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح ويصبر أهله».
أما أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، والذي تشير الأنباء إلى اقترابه من الانضمام إلى الأهلي، فقد نشر صورة لـ«أمح الدولي» نعى من خلالها رحيل المشجع الأهلاوي الشهير.
ونعى محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، المشجع الراحل في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، حيث كتب: «مع السلامة يا أطيب قلب، ربنا يرحمك».
وفي ذات السياق، عبّر زميله حارس المرمى مصطفى شوبير عن حزنه عبر حسابه على منصة «X»، قائلاً: «البقاء لله، أمح الدولي في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».
وكان «أمح الدولي» قد تعرض لإصابة خطيرة في نوفمبر الماضي، إثر سقوطٍ تسبب في كسور بالفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من العمود الفقري، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية دقيقة، تلاها برنامج علاج تأهيلي مكثف شمل جلسات علاجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حالته الصحية.
ورغم التحسن النسبي الذي طرأ عليه، تدهورت حالته الصحية مؤخرًا بسبب مضاعفات التهاب رئوي حاد، ليفارق الحياة صباح اليوم.
واشتهر «أمح الدولي» بحبه الجارف للنادي الأهلي وروحه المرحة التي أكسبته مكانة مميزة في قلوب الجماهير. وكان حضورُه اللافت في مدرجات المشجعين رمزًا للولاء والشغف الرياضي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م