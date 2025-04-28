نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا لاستعراض أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

البلاد – جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة, اجتماعًا بحضور المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع, حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تسخير كل ما من شأنه دفع عجلة التطوير وتعزيز التنمية المجتمعية.

وتخلل الاجتماع استعراض أعمال البرنامج في منطقة مكة المكرمة, الرامية إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان المنتقلين، والارتقاء بمستواهم المعيشي وفق الأنظمة والقوانين المحلية، بالمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ويقدم البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية)، برامج تنموية بمعايير وطنية تراعي حقوق الإنسان, وتحقق حياة كريمة وبيئة مستقرة، تتناسب مع حاجة السكان في كل منطقة من مناطق المشاريع التنموية، وتسهم في توجيه الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة، من خلال دراسة الأوضاع الراهنة للمجتمعات وتحليلها، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ هذه البرامج التنموية والخدمات.