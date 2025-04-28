مرونة تشغيلية وموثوقية عالمية.. أرامكو السعودية تعلن نتائج الربع الأول 11 مايو

البلاد – جدة

كشفت أرامكو السعودية ، عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، عن اعتزامها الإعلان عن قوائمها المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 بتاريخ 11 مايو المقبل.

وكانت “أرامكو السعودية” إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم، حققت خلال العام الماضي 2024، أرباحا بقيمة 398.42 مليار ريال، وأعلنت توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الرابع بقيمة 79.28 مليار ريال (0.3278 ريال للسهم)، تمثل زيادة بنسبة 4.2 % مقارنة بالربع الثالث، وبما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.

وكان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، قد أكد أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة، يترجم المرونة الاستثنائية لأرامكو السعودية، وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع للمساهمين والعملاء.

وأضاف: نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية.