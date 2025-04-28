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محافظ جدة: تبرع سمو ولي العهد لجود الإسكان يجسد اهتمامه بالعمل الخيري وتعزيز قيم التكافل

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1446 هـ      28 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – واس

 رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال على نفقة سموه الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلةً بـ “جود الإسكان”، بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة.

 وقال: “إن عطاءات سمو ولي العهد الكريمة تأتي لتلبية احتياجات المواطن، وتقديم السكن الملائم للأسر المستحقة، وتؤكد رعاية واهتمام سموه بالعمل الخيري في إطار ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق وتعزيز قيم التكافل.

 وسأل سموه اللهَ عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ونماءها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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