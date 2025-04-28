محافظ جدة: تبرع سمو ولي العهد لجود الإسكان يجسد اهتمامه بالعمل الخيري وتعزيز قيم التكافل

جدة – واس

رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال على نفقة سموه الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلةً بـ “جود الإسكان”، بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة.

وقال: “إن عطاءات سمو ولي العهد الكريمة تأتي لتلبية احتياجات المواطن، وتقديم السكن الملائم للأسر المستحقة، وتؤكد رعاية واهتمام سموه بالعمل الخيري في إطار ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق وتعزيز قيم التكافل.

وسأل سموه اللهَ عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ونماءها.