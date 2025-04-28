مالكوم: نحترم الأهلي.. وهدفنا التأهل للنهائي

الرياضةمالكوم: نحترم الأهلي.. وهدفنا التأهل للنهائي صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1446 هـ 28 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة قال البرازيلي مالكوم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال: إن المباراة أمام الأهلي ستكون صعبة، مشيراً إلى أن الأقل أخطاءً سيعبر للنهائي. ويستعد فريق الهلال لمواجهة مرتقبة أمام الأهلي، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. وأضاف مالكوم، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي: “لا توجد الآن مباراة سهلة، جميع المباريات صعبة، ويجب أن نقوم بواجبنا لنفوز ونتأهل للمباراة النهائية”. وتابع: “نعرف أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، والفريق الذي سيرتكب أخطاءً أقل سيتمكن من التأهل للنهائي”. وأتم اللاعب البرازيلي: “نحن نحترم منافسنا، لكننا سنبذل جهدنا لتحقيق هدفنا بالوصول للمباراة النهائية”.