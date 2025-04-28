كيسيه: نعرف الهلال جيدًا.. ومستعدون للمواجهة

البلاد- جدة

أكد الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الفريق الأول، لمواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال مهمة للفريقين، مشيرًا إلى أنهم لا يفكرون الآن في المباراة النهائية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام الهلال، غدًا الثلاثاء، على ملعب الإنماء بجدة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كيسيه، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “أنا نفس اللاعب الذي كان موجودًا العام الماضي، ولكن المختلف هذا العام لدينا فريق متحد أكثر، ومنسجم بشكل أكبر هذا العام”.

وأضاف لاعب الأهلي: “المدرب ماتياس يايسله أعطانا الكثير من النصائح، ونحن نستعد للمباراة بشكل جيد”.

وتابع: “ستكون مباراة صعبة، ونعرف فريق الهلال جيداً، ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية”.