فريق الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز

الدمام–البلاد
في إنجاز رياضي كبير يعكس العمل الجاد والطموح، تأهل نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة رسميًا إلى الدوري الممتاز السعودي لكرة الصالات، بعد مشاركته الناجحة في الدوري التصنيفي المؤهل الذي احتضنته العاصمة الرياض.
احتل نادي الثقبة المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، ليعلن تأهله الرسمي إلى الدوري الممتاز السعودي لكرة الصالات، تأكيدًا على قوة الفريق واستعداده الفني.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م