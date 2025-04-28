الرياضة

فريق الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1446 هـ      28 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام–البلاد
في إنجاز رياضي كبير يعكس العمل الجاد والطموح، تأهل نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة رسميًا إلى الدوري الممتاز السعودي لكرة الصالات، بعد مشاركته الناجحة في الدوري التصنيفي المؤهل الذي احتضنته العاصمة الرياض.

احتل نادي الثقبة المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، ليعلن تأهله الرسمي إلى الدوري الممتاز السعودي لكرة الصالات، تأكيدًا على قوة الفريق واستعداده الفني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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