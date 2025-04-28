رباعي آسيا بعد آمال الكأس وصعوبة المواجهات

البلاد- جدة
اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في جدة، بعدما حجز نادي كاوازاكي فرونتال الياباني بطاقته لينضم إلى ثلاثي السعودية: الهلال، الأهلي، والنصر، في السباق نحو التتويج باللقب القاري.
ونجح كاوازاكي فرونتال في بلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه المثير على السد القطري بنتيجة 3-2 في مواجهة ربع النهائي، التي امتدت إلى الأشواط الإضافية يوم الأحد.
وبعد أن تقدم الفريق الياباني مرتين خلال اللقاء، تمكن السد (بطل نسخة 2011) من العودة في كل مرة وإبقاء المنافسة مشتعلة حتى نهاية الوقت الأصلي. إلا أن ياسوتو واكيزاكا خطف الأضواء بهدف الفوز الثمين لفرونتال في الدقيقة 98، ليضمن لفريقه العبور إلى قبل النهائي في المحاولة السادسة له.
وفي اليوم التالي، خطف الأهلي السعودي الأضواء على أرضية ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، بعد فوزه المستحق على بوريرام يونايتد التايلاندي بنتيجة 3-0.
وسجل كل من رياض محرز وغالينو وروبرتو فيرمينو أهداف المباراة خلال أول 30 دقيقة، ليواصل الأهلي مسيرته اللافتة في البطولة بتحقيقه الفوز العاشر من أصل 11 مباراة دون أي خسارة.
وكان الهلال السعودي أول المتأهلين إلى قبل النهائي بعد عرض هجومي قوي تفوق فيه على غوانغجو من جمهورية كوريا بنتيجة 7-0 يوم الجمعة.
وسجل كل من سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش وماركوس ليوناردو وسالم الدوسري أهداف الشوط الأول، قبل أن يواصل ألكسندر ميتروفيتش، ومالكوم وناصر الدوسري وعبدالله الحمدان استعراض القوة الهجومية في الشوط الثاني، مؤكّدين تفوق الهلال.
من جانبه، أكمل النصر السعودي ثلاثية التأهل لأندية السعودية بعد فوزه الكبير على وصيف النسخة الماضية يوكوهاما مارينوس الياباني بنتيجة 4-1 على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.
وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الثامن في المسابقة هذا الموسم في الدقيقة 38، معززاً التفوق الكبير للنصر في الشوط الأول، فيما أضاف جون دوران (هدفان) وساديو ماني بقية الأهداف في عرض هجومي مميز بقيادة المدرب ستيفانو بيولي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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