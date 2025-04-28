جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي

قال جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال: إن التأهل لا يُقاس بعدد اللاعبين المحترفين الأجانب، بل يعتمد على قدرة الفريق على العمل كوحدة واحدة.
وفي قمة سعودية آسيوية مرتقبة، يلتقي الهلال مع الأهلي مساء الثلاثاء على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في مواجهة نارية ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، قال خيسوس: “هي مباراة مهمة بين فريقين كبيرين، ونحن نعرف بعضنا جيدًا. سنعد أنفسنا للمواجهة كما هو المعتاد في أي مباراة، وسنكون جاهزين تمامًا.”
وأضاف المدرب البرتغالي: “بالتأكيد، لدى كلا الفريقين خيارات فنية متنوعة. صحيح أن الأهلي يملك عددًا أكبر من اللاعبين الأجانب، لكن هذه النقطة لا ترجح كفة فريق على الآخر، بل التناغم واللعب كمجموعة هو ما يُحدث الفارق.”
وعن وجود ثلاثة أندية سعودية في نصف النهائي الآسيوي، أضاف خيسوس: “هذا يدل على قوة الكرة السعودية وتفوقها في القارة الآسيوية. إنها فرصة رائعة لإظهار مدى تطور قوة كرة القدم في السعودية.”
وعن المباراة النهائية، قال خيسوس: “المهم الآن هو أن نلعب أمام الأهلي ونتأهل، ولا يهم من سنواجه في النهائي. كل تركيزنا على تقديم أفضل أداء لتحقيق الهدف.”
وفي ختام حديثه، تحدث خيسوس عن الإصابة التي تعرض لها اللاعب كانسيلو، قائلاً: “كانسيلو لاعب مهم بالنسبة لنا، وقد خسرنا خدماته في المباراة الماضية. سنبذل جهدنا لاستعادته في أقرب وقت، ليتسنى له المشاركة في كأس العالم للأندية.”
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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