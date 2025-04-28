برعاية أمير مكة.. انطلاق مهرجان المانجو الـ14 بالقنفذة الأربعاء القادم

البالد – جدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, يُدشّن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع؛ يوم الأربعاء القادم مهرجان المانجو في نسخته الرابعة عشر بمحافظة القنفذة.

ويأتي هذا المهرجان, الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في ساحة الاحتفالات بالمركز الحضاري على الكورنيش الغربي؛ لإبراز الإمكانيات الزراعية الغنية في محافظة القنفذة، التي تضم 4288 مزرعة تحتوي على أكثر من 520 ألف شجرة مانجو، بإنتاج سنوي يصل إلى 52 ألف طن من أجود أصناف المانجو؛ كما يهدف الحدث إلى دعم المزارعين والترويج لمنتجاتهم المحلية، وتعزيز مكانة المحافظة كمركز زراعي وسياحي بارز.

ويتخلل المهرجان فعاليات متنوعة تشمل عروضًا لأصناف المانجو، ومنافذ بيع للأسر المنتجة، وبرامج إرشادية للمزارعين، إلى جانب فعاليات المسرح وأنشطة مخصصة للأطفال، ومسابقات ترفيهية تجذب الزوار من مختلف الأعمار، كما يُشارك في تنظيم الحدث عدد من الجهات الحكومية والأهلية، مما يعكس روح التعاون المجتمعي.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن مهرجان المانجو في نسخته الرابعة عشر يمثل منصة مثالية لدعم المزارعين وإبراز الإمكانات الزراعية للقنفذة، داعيًا الأهالي والزوار لحضور المهرجان للمشاركة والاستمتاع بفعالياته المتنوعة، التي تعكس التراث الزراعي والروح المجتمعية للمحافظة.