انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا

البلاد – وكالات

شهدت معظم أنحاء إسبانيا وأجزاء من البرتغال انقطاعاً كبيراً للكهرباء أثر على خطوط الطاقة والهاتف، ظهر الاثنين، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.

وتعطلت خدمات النقل العام، وإشارات المرور، والهاتف في معظم أجزاء مدريد وبرشلونة ولشبونة بسبب الانقطاع، بينما توقفت حركة القطارات في معظمها.

وتسعى الحكومة وشركة “ريد إلكتريكا” (Red Electrica) المشغلة لشبكة الكهرباء إلى تحديد سبب الانقطاع، وفقاً لبيانين منفصلين.

وذكرت الشركة الإسبانية المشغلة للكهرباء على منصة “إكس” (X) أن المرافق قامت بتفعيل خطط احتياطية.

مشكلة أوروبية واسعة النطاق

وذكرت شركة إي-ريديس، وهي شركة إسبانية لمراقبة شبكة الكهرباء، في بيان أوردته “رويترز” أنها تعمل على إعادة التيار على مراحل، وأضافت: “هذه مشكلة أوروبية واسعة النطاق”.

بدورها، قالت الشرطة البرتغالية إن إشارات المرور تأثرت على مستوى البلاد، وأُغلق مترو الأنفاق في لشبونة وبورتو وتوقفت القطارات عن العمل.

وأفاد سكان أندورا وأجزاء من فرنسا المجاورة لإسبانيا بانقطاع الكهرباء أيضاً، وحسب “يورونيوز” سُجِّلت انقطاعات أخرى في مناطق بعيدة مثل بلجيكا.