المحليات انطلاق مؤتمر الاتصال الرقمي في جامعة المؤسس

البلاد ــ جدة

تنظم جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في كلية الاتصال والاعلام الرقمي اليوم مؤتمر الاتصال الرقمي تحت شعار” الاتصال إعلام وأكثر” ويستمر لمدة يومين في مركز الملك فيصل للمؤتمرات في جدة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات تعليم الاتصال والإعلام، وبين الجهات المهنية والممارسين في ميدان التخصص، واستشراف مستقبل الإعلام في عصر الاتصال الرقمي، بمشاركة 140 باحثًا من 56 جامعة في 12 دولة، إلى جانب متخصصين في الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي من كبرى الشركات إضافة إلى مسؤولي التواصل المؤسسي من مختلف الجهات الحكومية، ويضم المؤتمر10 جلسات حوارية، تناقش مستقبل مؤسسات تعليم الاتصال والإعلام في العصر الرقمي، ودور التواصل الحكومي في الأزمات إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في الحقل الإعلامي، وتأثير الابتكار التقني على صناعة المحتوى إلى جانب التحديات، التي تواجه المؤسسات الإعلامية والصحفية في البيئة الرقمية. وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحث العلمي الدكتور أمين بوسف نعمان أن المؤتمر يعكس التحولات الرقمية في قطاع الاتصال وفنونه. فيما أوضح عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور أيمن باجنيد أن المؤتمر؛ يهدف إلى إعادة تموضع تخصصات الاتصال الإعلامي في ظل التحول الرقمي.