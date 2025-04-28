النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025

البلاد- جدة

توج الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور، فريق النصر بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025 والتي احتضنتها صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 24-28 أبريل الجاري بمشاركة 16 فريقًا.

وتسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر من الأمين العام للاتحاد الآسيوي، درعًا تقديريًا بمناسبة استضافة الاتحاد السعودي النسخة الأولى من البطولة.

وكان النصر تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني، قبل أن يفوز على بيرسيبوليس الإيراني في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الاثنين.

وأقيمت البطولة بالتزامن مع الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 المقامة في جدة حاليًا، حيث شارك في دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 16 فريقًا بينهم 8 من منطقة الغرب و8 من منطقة الشرق، فيما مثّل المملكة في البطولة نادي النصر الذي أصبح أول فريق يتوج باللقب في النسخة الأولى من المسابقة.