الرياضة المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لغرب آسيا

الرياض- هاني البشر يشارك المنتخب السعودي للخماسي الحديث في بطولة اتحاد غرب اسيا لليزر رن (فردي) رجال وسيدات، التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 30 ابريل الجاري إلى 2 مايو 2025، ضمن 7 منتخبات وهي (السعودية، الكويت، الإمارات، العراق، البحرين، سوريا، لبنان) ويخوض الأخضر السعودي منافسات البطولة بـ15 لاعبا ولاعبة في 6 فئات (عمومي وناشئين وتحت 19 و17و15و13 عام) وهم محمد باهيثم وعبدالرحمن العنزي وتامر مسعود ووسام بكري وسعيد الزهراني وماهر الزهيري وعبدالله الشمراني وإبراهيم العنزي وعمر الزهراني، واللاعبات هديل القوسي وبيان الصيعري وريماس الزبيدي ولمار الشهري وهالة مسعود وفاطمة الصيعري. وستغادر بعثة المنتخب السعودي إلى الكويت، غداً الثلاثاء، بتواجد بدر بالعبيد من إدارة المنتخبات، بعد أن أنهى الأخضر استعداداته بتدريبات في معسكرات داخلية بتبوك وجازان وجدة.