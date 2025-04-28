العيسى يفاجئ جماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال

قدَّم خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، هدية ثمينة لجماهير “الراقي” قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، والمقررة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب “الإنماء” بمدينة جدة.
وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي القاري بعد فوزه الكبير على بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثية نظيفة، بينما تأهل الهلال بعد اكتساحه غوانغجو الكوري الجنوبي بسباعية نظيفة؛ مما يجعل القمة المرتقبة سعودية خالصة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة.
وشهدت الساعات الماضية حالة من الغضب بين جماهير الأهلي، بعد نفاد تذاكر المباراة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها. إلا أن خالد العيسى سارع إلى تهدئة الجماهير بإعلان مبادرة خاصة لدعم المدرج الأهلاوي.
وقال العيسى، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “جماهيرنا الغالية، استمرارًا لدعمي للمدرج الملكي، تم شراء تذاكر لجماهيرنا الحبيبة لمباراة الأهلي والهلال في بطولة النخبة الآسيوية.”
وأضاف: “كونوا على الموعد كما عهدناكم دائمًا، وفالنا الفوز بإذن الله.”
وأكد رئيس الأهلي أن توزيع التذاكر سيكون عبر الرابطة الرسمية للنادي فقط؛ لضمان وصولها إلى مشجعي الفريق الحقيقيين.
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