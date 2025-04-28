الذهب يهبط بأكثر من 1% في المعاملات الفورية

البلاد – وكالات

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة اليوم، إذ ضعف الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 3272.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3283.70 دولارًا للأوقية.

وارتفع الدولار الأمريكي 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.70 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.70 دولارًا، في حين نزل البلاديوم 1 بالمئة إلى 939 دولارًا للأوقية.