الإقتصاد

الذهب يهبط بأكثر من 1% في المعاملات الفورية

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1446 هـ      28 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

 انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة اليوم، إذ ضعف الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.

 وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 3272.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3283.70 دولارًا للأوقية.

 وارتفع الدولار الأمريكي 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.70 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.70 دولارًا، في حين نزل البلاديوم 1 بالمئة إلى 939 دولارًا للأوقية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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